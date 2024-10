Quem está na origem da luta pelo porto de Arroio do Sal

Planejado à época de Dom Pedro II, o porto de Arroio do Sal, que agora caminha para ser construído pela iniciativa privada, tem na sua origem recente a obstinação de duas pessoas: o ex-prefeito de Passo Fundo Fernando Machado Carrion, ex-deputado federal, e o senador Luiz Carlos Heinze. Carrion, que estudou o assunto em profundidade como relator da Lei dos Portos, andava para cá e para lá com um mapa embaixo do braço, tentando encontrar quem quisesse ouvi-lo sobre um projeto que à época parecia fadado ao fracasso: a construção de um porto no Litoral Norte, para concorrer com os de Santa Catarina.