Governo prorroga contrato com Embarcadero por mais cinco anos

Fechado desde a enchente de maio, quando ficou completamente tomado pela água do Guaíba, o Cais Embarcadero reabrirá suas portas ainda na primeira quinzena de novembro, com todas as operações funcionando — e mais algumas que serão conhecidas nos próximos dias. O secretário do Desenvolvimento, Ernani Polo, contou à coluna que o novo contrato de cessão da área do Cais Mauá, concedendo mais cinco anos o prazo de exploração, será assinado até 30 de outubro. No dia 8 de novembro, o governador Eduardo Leite fará um tour pelas obras.