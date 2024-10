A implantação do Porto Meridional de Arroio do Sal deverá ter suas obras iniciadas em 2025, e os trabalhos de construção estão previstos para durar cerca de 30 meses após o início. Essa é a projeção do governo federal, que enviou uma comitiva a Porto Alegre nesta sexta-feira (18) para realizar um ato simbólico de assinatura do contrato de adesão do empreendimento. O investimento previsto pela concessionária é de R$ 1,3 bilhão.