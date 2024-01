O nome de um município catarinense costuma surgir quando o tema da construção de um novo porto no Litoral Norte é discutido por autoridades de Arroio do Sal: o de Itapoá, quase na divisa com o Paraná. A cidade dobrou de tamanho em pouco mais de uma década, saltando de 14,7 mil habitantes em 2010 para 30,7 mil no Censo de 2022, e liderou o avanço populacional no Estado vizinho entre os dois últimos censos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Uma das razões apontadas para a expansão urbana é o porto inaugurado em 2011, acompanhado pela promessa de maior oferta de empregos e dinamismo econômico.