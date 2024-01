Um projeto bilionário vem superando etapas burocráticas para sair da prancheta sob a promessa de melhorar a logística do Rio Grande do Sul, garantir um novo ponto para escoamento da produção e impulsionar a economia do Litoral Norte. A proposta de se construir um novo porto litorâneo em Arroio do Sal por meio de um investimento de R$ 6 bilhões ganhou autorização da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) para seguir adiante e já está na etapa inicial do processo de licenciamento ambiental junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).