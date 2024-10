Empresários interessados em saber mais sobre o projeto de construção de um porto privado em Arroio do Sal serão convidados para a reunião-almoço da Fiergs, nesta sexta-feira (18), que terá a presença do ministro da Comunicação, Paulo Pimenta. Em reunião com o presidente da Fiergs, Claudio Bier, nesta quarta-feira (16), Pimenta combinou de anunciar medidas do governo federal para facilitar a construção do porto do Litoral Norte.