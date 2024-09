A um mês do prazo previsto para a retomada das operações no Aeroporto Salgado Filho, o governador Eduardo Leite e o secretário de Reconstrução, Pedro Cappelupi, vistoriaram as obras de recuperação da pista e do terminal, acompanhados da CEO da Fraport Brasil, Andreea Pal. A executiva mostrou como estão as obras na pista e nas áreas de manobra dos aviões, alagadas na enchente de 3 de maio.