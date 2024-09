Lentidão do poder público facilita queimadas criminosas

A Polícia Federal (PF) já abriu 85 inquéritos para investigar suspeitas de queimadas criminosas no país. Considerando-se o tamanho do Brasil e a quantidade de focos de incêndio, esse número é quase nada. Mesmo baixo, é importante registrar que só uma investigação acurada, com posterior denúncia de suspeitos e a aplicação das penas da lei, pode frear a escalada de crimes ambientais que colocam em risco a saúde e a vida das pessoas e podem provocar um colapso na economia.