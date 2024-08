Não foi por falta de criatividade que os holandeses convocados para estudar o que deu errado em Porto Alegre na enchente de 2024 chegaram a conclusões tão óbvias. O relatório apresentado na segunda-feira (19) choveu no molhado, com o perdão do trocadilho. As conclusões são as mesmas do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS, dos técnicos do Dmae e de outras instituições.