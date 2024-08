Amarrada no caminho de helicóptero entre a Lomba do Pinheiro e o Grupo Hospitalar Conceição, uma reunião entre o presidente Lula e o governador Eduardo Leite está marcada para esta quarta-feira (21), em Brasília. Do encontro também participará o ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, que embarca no mesmo avião para Brasília com Leite nesta terça.