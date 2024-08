Ninguém pode estar confortável com os resultados do Ideb no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite não está e sua secretária de Educação, Raquel Teixeira, muito menos. O desafio do governo é transformar esse limão azedo em limonada, o que exige não apenas investimentos, mas uma mudança cultural, a começar pela forma como os gaúchos tratam a reprovação nas escolas.