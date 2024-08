O Ideb de 2023 é um atestado do fracasso da política educacional de Porto Alegre — ou da falta de rumo. Não bastasse estar em penúltimo lugar entre as 27 capitais, Porto Alegre teve queda tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais do Ensino Fundamental, comparando com ela mesma dois anos antes. Em 2021, o Brasil ainda estava em plena pandemia e as crianças tinham passado mais de um ano fora das salas de aula.