Tribunal de Justiça reajusta auxílio-refeição em 41,95%

O auxílio-refeição dos servidores e magistrados do Tribunal de Justiça passará de R$ 1.380,89 para R$ 1.960,26, a contar de 1º de agosto. O aumento de 41,95% está previsto no Ato 058/2024-P, assinado em 13 de agosto pelo presidente do TJ, desembargador Alberto Delgado Neto. Considerando-se que o mês tem 22 dias úteis, isso equivale a R$ 89,10 por dia.