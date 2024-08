Isenção de Imposto de Renda para atletas olímpicos é uma medida populista

O populismo começou no Congresso, com deputados de oposição acusando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de “querer taxar as medalhas dos atletas olímpicos”. Era uma narrativa para desgastar o ministro por querer fazer o que foi feito na Olimpíada de 2021 e nas anteriores, quando os atletas que conquistaram medalhas ganharam prêmios em dinheiro e pagaram o Imposto de Renda devido. Como os parlamentares se mobilizaram para aprovar um projeto concedendo isenção, o presidente Lula se antecipou e editou uma medida provisória garantindo o benefício aos medalhistas.