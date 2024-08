Piratini encaminha à Assembleia projeto que prevê vantagens para servidores da segurança pública

Foi protocolado o projeto de lei do governo estadual com as principais demandas da área da segurança pública, conforme acordo firmado antes da votação das alterações nas carreiras dos servidores estaduais. O texto foi encaminhado à Assembleia Legislativa no final da tarde desta quinta-feira (8). A previsão do governo é de um impacto de R$ 879,2 milhões entre janeiro de 2025 e dezembro de 2026 com a instituição de vantagens para servidores da Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto Geral de Perícias e Susepe.