Acostumados à mediocridade, gaúchos precisam reagir

Os cem dias da enchente que abalou o Rio Grande do Sul se prestam a uma reflexão sobre o conformismo dos gaúchos com a mediocridade. Parece que nos acostumamos às obras inacabadas e às promessas não cumpridas, como se fosse uma espécie de determinismo. A ideia de que “sempre foi assim” ou de que “obra pública sempre atrasa” explica a convivência pacífica com esqueletos urbanos e rurais, estradas de má qualidade, inaugurações de retalhos que rendem discursos e fotografias.