Políticos de diferentes partidos prestigiam homenagem a Flávio Tavares

O ecletismo da plateia que prestigiou a entrega do troféu Câmara Municipal de Porto Alegre ao jornalista e escritor Flávio Tavares, nesta segunda-feira, é compatível com o perfil do homenageado, um homem plural, conciliador e político. Antigos adversários sentaram-se lado a lado para aplaudir o jornalista, que foi figura central no episódio da Legalidade, em 1961, e no combate à ditadura, a partir de 1964. A homenagem foi proposta pelo vereador Roberto Robaina, do PSOL.