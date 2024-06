Projeto para construção de 500 moradias para desabrigados do RS tem primeira casa fabricada

Em 15 dias, três galpões localizados no campus da Ulbra, em Canoas, estarão prontos para dar início à montagem das lâminas de aço galvanizado que colocarão em pé 500 novas moradias pré-fabricadas para os desabrigados da enchente de maio, em Porto Alegre e na Região Metropolitana. O projeto prevê a entrega das residências de 44 metros quadrados, que serão instaladas em terrenos destinados pelo governo do Estado, até novembro. A iniciativa será viabilizada com investimento avaliado em cerca de R$ 55 milhões, custeado por meio de doações capitaneadas pelo movimento União BR.