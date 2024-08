Poucas vezes a expressão “medíocre” fez tanto sentido quanto agora para definir o desempenho dos estudantes do Rio Grande do Sul no Ideb de 2023. É preciso excesso de boa vontade ou de falta de ambição para enxergar alguma coisa de positiva nos números do Ideb deste ano, olhando-se o conjunto das escolas do Rio Grande do Sul.