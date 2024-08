A reunião de líderes da Assembleia, nesta terça-feira (20), definiu o calendário de sessões até o início de outubro. A combinação entre a Expointer e a campanha eleitoral vai esvaziar as sessões plenárias nas próximas semanas. Apenas no dia 10 de setembro haverá sessão de votação, com previsão de apreciação de cinco propostas, entre elas o Projeto de Lei Complementar (PLC) 256/2024, do Executivo, que tramita em regime de urgência desde 8 de agosto.