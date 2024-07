“Claudio Bier tem pés de algodão”, diz ministro de Lula

Na cerimônia de posse do novo presidente da Fiergs, Claudio Bier, prestigiada pela maior parte do PIB econômico e político do Rio Grande do Sul, dois discursos foram os de maior repercussão: do governador Eduardo Leite e do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, um dos três representantes do governo Lula na mesa de autoridades. Teixeira disse que conhece Bier há muito tempo e que tem “pés de algodão”, referindo-se ao bom trânsito do novo presidente da Fiergs em todas as áreas.