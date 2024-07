Claudio Bier toma posse na Fiergs em cerimônia com presença de três ministros

Eleito no final de maio, Claudio Bier tomou posse na presidência da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). A cerimônia realizada na noite desta quinta-feira (18) teve a presença de três ministros: da Agricultura, Carlos Fávaro; do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira; e da reconstrução do RS, Paulo Pimenta. Também prestigiaram o ato o governador Eduardo Leite e o Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, além de deputados estaduais, federais e dirigentes de outras entidades gaúchas.