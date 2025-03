Fiergs quer negociar ginásio do Sesi em Caxias do Sul

Durante palestra nesta segunda-feira (10) na reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul, o CEO da Fiergs, Paulo Herrmann, manifestou o desejo da entidade em negociar o ginásio do Sesi com a prefeitura.

Questionado pela colunista, na coletiva de imprensa realizada logo após o evento, ele explicou que não é mais função da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul investir em esportes, por isso a intenção de venda ou, quem sabe, até doação ao município.

— Se a prefeitura quiser, podemos discutir a transferência — destacou.

O chefe da Casa Civil da prefeitura, Roneide Dornelles, afirmou que já tratou do tema com o prefeito Adiló. Segundo ele, é possível afirmar que a prefeitura tem interesse em discutir o assunto, porque o "gerenciamento do espaço pela Secretaria de Esportes traria muitas oportunidades para Caxias". Porém, Dornelles ressalta que nenhum contato formal foi realizado.