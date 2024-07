Foi unânime a decisão de adiar a votação dos projetos encaminhados à Assembleia na quarta-feira pelo governo do Estado. Oposição e aliados convergiram na avaliação de que as propostas eram complexas demais para uma votação apressada e, em acordo, a sessão desta sexta-feira (19) foi suspensa. Vitória do bom senso e da maturidade, dado que os deputados precisam saber o que estão votando.