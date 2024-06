Pesquisa Atlas/Intel sobre a intenção de voto para a prefeitura de Porto Alegre, divulgada nesta quinta-feira (20) pela CNN Brasil, mostrou pela primeira vez a deputada Maria do Rosário (PT) à frente do prefeito Sebastião Melo (MDB), mas em um cenário com a presença de duas candidatas improváveis: Any Ortiz (Cidadania) e Comandante Nádia (PL).