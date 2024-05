A possibilidade de adiamento da eleição municipal de outubro no Rio Grande do Sul, por causa da catástrofe climática, foi descartada nesta terça-feira (21) pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes. Embora nenhum pedido tenha sido formalizado à Justiça Eleitoral, o adiamento passou a ser defendido por políticos que consideram não haver clima para eleição no Estado nos próximos meses.