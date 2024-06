Entrevista "Se for necessário, para evitar que trogloditas voltem a governar", diz Lula sobre possibilidade de disputar a reeleição em 2026 À Rádio CBN, o presidente da República voltou a criticar a direção do Banco Central e falou que o governo está avaliando diversas alternativas para fazer o ajuste fiscal. Petista afirmou ainda que pode discutir desoneração com o Congresso e com o empresariado, desde que tenha "contrapartida"