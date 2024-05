Com a austeridade que o momento exige, a nova diretoria da Famurs, comandada pelo prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, assume nesta terça-feira (28), sem pompa nem circunstância. A posse está marcada para as 18h, na sede da entidade, em Porto Alegre, em ato restrito a familiares, autoridades, colaboradores e imprensa. Os prefeitos poderão acompanhar pelo Facebook ou pelo canal da Famurs no YouTube.