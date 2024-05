O sistema de contenção de cheias de Porto Alegre é bem construído, mas colapsou por falta de manutenção. Esta é a avaliação do ex-diretor do Departamento de Esgotos Pluviais (DEP, órgão da prefeitura que foi extinto em 2017 e teve as suas atribuições absorvidas pelo Dmae), Vicente Rauber, sobre as falhas na estrutura que levaram à inundação de diversos bairros da Capital nas últimas semanas.