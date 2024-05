Um abraço apertado e lacrimoso, adiado por seis semanas, selou o reencontro da psicopedagoga Clarissa Candiota com a filha, Marta Karrer, na manhã chuvosa desta segunda-feira (27). A mãe esperava impaciente pela chegada do primeiro voo comercial à Região Metropolitana desde que a enchente invadiu o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Marta veio de São Paulo e pousou na Base Aérea de Canoas, porque o aeródromo da Capital continua com a pista tomada pela água.