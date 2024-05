Às 8h03min desta segunda-feira (27), a Base Aérea de Canoas recebeu o pouso do primeiro voo comercial enquanto o aeroporto Salgado Filho estiver fechado . Com chuva, o Airbus A320, vindo de Congonhas, em São Paulo, chegou com 173 passageiros — quase a capacidade máxima, que oferece 176 poltronas.