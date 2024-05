A Fraport, empresa que administra o aeroporto Salgado Filho, pediu a renegociação dos termos do seu contrato à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) por causa dos prejuízos causados pelas enchente que atingiu Porto Alegre no início do mês e provocou o alagamento da pista, da área de embarque de passageiros e invadiu o terminal. O Salgado Filho foi fechado no dia 3 de maio e não tem uma data oficial para voltar a funcionar.