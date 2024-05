Apresentado nesta sexta-feira (17) pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande traz o roteiro completo do que se pretende fazer a curto, médio e longo prazo para recuperar o Estado devastado pelas enchentes. No powerpoint é um plano consistente, que se estende para além da gestão de Leite, e que tem como um dos seus pilares a participação da sociedade em um conselho com câmaras técnicas temáticas para sugestões e acompanhamento, e a colaboração das universidades no Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática. Para ser perfeito, precisa sair das telas para a vida real.