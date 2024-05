O Rio Grande do Sul conta com mais de 77 mil vítimas da enchente em abrigos nesta quinta-feira (16). Muitos desses postos de acolhimento funcionam em escolas, universidades, igrejas e clubes, locais que precisarão voltar às atividade normais nas próximas semanas. Para solucionar esse problema, o governo do Estado planeja a construção de quatro cidades provisórias, localizadas em Canoas, Guaíba, Porto Alegre e São Leopoldo.