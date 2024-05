Daqui a 83 anos, se ainda houver vida neste planeta em ebulição ou se outras tragédias não tiverem sido maiores, as crianças estudarão a enchente de 2024 como a nossa geração estudou a de 1941. O tempo que nos separa daquela que era a maior enchente de Porto Alegre é a idade dos meus tios trigêmeos, que nasceram lá no interior, fizeram aniversário no sábado e nunca viveram nada parecido com o que estamos passando agora.