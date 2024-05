Cidade que é separada de Lajeado apenas pelo Rio Taquari, Cruzeiro do Sul parece ter sido varrida por um tsunami. Praticamente nenhuma casa situada na orla ribeirinha sobrou intacta. As residências viraram escombros. De algumas, restam as fundações. De outras, paredes, sem telhado, janelas ou portas. A enxurrada da semana passada foi a mais violenta dentre as três que devastaram o município de 11 mil habitantes no curto espaço de sete meses.