Foram mais de 24 horas de angústia e de desespero sem notícias até o desfecho aliviado de uma das histórias que mais mobilizou pedidos por resgate nas redes sociais desde que as tempestades tomaram com força o Rio Grande do Sul. Os apelos eram por seis pessoas que estavam incomunicáveis desde quinta-feira (2), aguardando resgate no telhado de uma das casas atingidas pela força da água em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari. O desfecho veio na manhã desta sexta (3), com a retirada de todos os moradores com vida do local.