Hoje eu pretendia falar dos 60 anos de Zero Hora, completados no sábado, e dos quais participo há 32. Mas não dá para falar de festa e adiamos as comemorações. Faz uma semana que vivemos aos sobressaltos, chocados com as imagens de devastação do Rio Grande do Sul. Mais da metade dos municípios foi diretamente afetada, mas se considerarmos que em cada cidade existe alguém com um parente nas áreas alagadas é legítimo afirmar que todo o Estado foi abalado pelo maior desastre climático da história.