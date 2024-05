Em razão dos efeitos da enxurrada que afetam o Rio Grande do Sul, o Grupo RBS adiou a programação que marcará os 60 anos de Zero Hora. Com isso, foi transferida a publicação da edição comemorativa anunciada para este sábado, dia 4, data do aniversário, "em respeito às comunidades atingidas e a todos os setores da sociedade mobilizados diante das fortes chuvas que mais uma vez deixam vítimas e causam estragos em diferentes regiões", informou o grupo em nota.