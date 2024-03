Em sua segunda visita ao Rio Grande do Sul no terceiro mandato, o presidente Lula vai almoçar com 14 empresários, responsáveis por boa parte do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul. A lista é encabeçada pelo presidente da Fiergs, Gilberto Petry, e por seu provável sucessor, Cláudio Bier, presidente do Sindicato da Indústria de Máquinas Agrícolas.