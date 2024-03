Seis meses após as enchentes que devastaram o Vale do Taquari, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita a região nesta sexta-feira (15). Em evento fechado em Lajeado, Lula vai anunciar recursos para recuperação de cidades e construção de residências. Antes, em Porto Alegre, o presidente se reúne com empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado (Fiergs).