O tempo para apreciação de projetos em regime de urgência no Rio Grande do Sul deverá passar de 30 para 45 dias. Isso é o que prevê uma proposta de emenda à Constituição estadual, de autoria do deputado estadual Delegado Zucco (Republicanos). A proposta altera o artigo 62 da Constituição Estadual, invocado pelo Executivo sempre que deseja aprovar projetos em regime de urgência.