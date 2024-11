O prefeito eleito de Canoas, Airton Souza (PL), prestou depoimento à Polícia Federal (PF), em Porto Alegre, na tarde desta segunda-feira (25), acerca do vídeo no qual aparece retirando um maço de dinheiro de dentro da calça e entregando as notas a uma pessoa não identificada. O depoimento durou cerca de 25 minutos, segundo o advogado Ricardo Breier, que o acompanhou na sede da PF.