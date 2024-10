Prefeito eleito de Canoas precisa explicar melhor bolo de dinheiro que carregava na calça em vídeo que viralizou 

O repórter Gabriel Jacobsen conversou com Airton Souza, o escolhido pela população de Canoas para governar a cidade nos próximos quatro anos. Desde a apuração das eleições neste domingo (27), vem circulando um vídeo no WhatsApp dos moradores de Canoas que mostra o então candidato com um maço de notas de R$ 100 amarrados por um atilho de borracha.