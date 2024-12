A trend “Como posso ser triste se…” mostra uma ânsia por tudo lindo e perfeito

O assunto tomou conta do Instagram neste final de ano.

A trend “Como posso ser triste se…” tomou conta do Instagram nesses últimos dias, quase como uma retrospectiva de 2024, com cada usuário mostrando seus momentos mais bonitos. As pessoas compartilham fotos de viagens, filhos, casa, carro, eventos. Tudo colocado como motivo para não ser triste. Como se não fosse possível ser triste se temos coisas legais para postar.