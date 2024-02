Não haverá representantes do governo do Estado na segunda rodada de debates sobre o corte de incentivos fiscais, promovida pela Federasul, nesta quarta-feira (21), no Palácio do Comércio. O chefe da Casa Civil, Artur Lemos, encaminhou carta ao presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, informando que os secretários estaduais não participarão porque o governo abriu um canal próprio de diálogo com os setores afetados.