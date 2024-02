Com a ordem de início dos serviços assinada nesta terça-feira (20) pelo prefeito Nedy de Vargas, o consórcio que venceu o leilão para gerenciar a iluminação pública em Canoas pelos próximos 24 anos promete iniciar imediatamente a qualificação do sistema no município. A meta é substituir as 30 mil lâmpadas existentes hoje por luminárias LED até agosto.