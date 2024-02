Desta vez não foi falta de informação. Os meteorologistas fizeram sucessivos alertas de que o Rio Grande do Sul seria afetado na noite de terça-feira (16) por um temporal de grandes proporções. Os mapas mostravam a velocidade do vento, o risco de granizo, o imenso volume de chuva que estava por vir e como seria em cada região. A Defesa Civil emitiu avisos para as prefeituras e disparou alertas para a população. Mesmo assim, as concessionárias de energia, que diziam ter um plano de contingência, parecem ter sido pegas de surpresa pelos estragos em suas redes, decorrentes do vendaval.