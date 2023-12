No curto prazo, os quatro projetos aprovados neste terça-feira (12) pela Assembleia Legislativa não produzem mudanças perceptíveis na educação do Rio Grande do Sul. O impacto deverá ocorrer no médio e longo prazos, já que são propostas estruturantes, que servem como balizas para os próximos anos. Eles abrem caminho, por exemplo, para a municipalização do Ensino Fundamental 1 (do 1º ao 5º ano), como já fazem outros Estados que estão conseguindo bons resultados em matéria de aprendizagem.