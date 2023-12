Os interesses setoriais começam a aparecer com mais clareza na discussão sobre o projeto de aumento da alíquota básica de ICMS de 17% para 19,5% e a alternativa de cortar benefícios fiscais para cobrir as necessidades de caixa do Estado. Como mostrou a colunista Marta Sfredo, a posição do presidente da Fecomércio, Luiz Carlos Bohn, é bem diferente do que pensa o presidente da Fiergs, Gilberto Petry.